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مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في ولاية ميسيسبي الأمريكية

2022-05-01

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم مقتل شخص وإصابة عدد آخر جراء إطلاق نار في مهرجان شعبي بولاية ميسيسبي.

ونقلت اسوشيتد برس عن تيري جونز قائد شرطة مقاطعة هيندز في الولاية قوله إن “إطلاق نار وقع في مهرجان مودبوغ بأرض معارض بالولاية أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر تم نقلهم إلى مستشفيات محلية” مشيراً إلى أن السلطات باشرت بالتحقيقات دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في فندق يقع بمدينة غالف بورت بولاية ميسيسبي جنوب الولايات المتحدة.

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