مصرع شخص وإصابة ستة آخرين جراء تحطم مروحية وسط روسيا

موسكو-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون جراء تحطم مروحية من طراز مي8 في مطار موغوتشي بإقليم زابايكالسكي وسط روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم “إن النيران اندلعت في المروحية التي تملكها شركة موست أفيا الجوية الخاصة لحظة سقوطها على الأرض ما أدى إلى تدميرها كلياً” موضحة أنه كان على متنها وقت الحادث 15 شخصاً لقي واحد منهم مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح.

وأشارت مصادر روسية إلى أن أسباب الحادث تعود إلى خطأ بشري من الطاقم وتعطل بعض المعدات.

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