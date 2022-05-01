انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متوقعة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو سديمياً مغبرا ًوخاصة على المنطقة الشرقية والبادية وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية على المناطق الشمالية الغربية والشمالية والشرقية والجزيرة وهطولات متفرقة على المنطقة الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً بالساعة تثير العواصف الترابية على المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الجنوبية والجبلية والساحلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء وسديمي على المنطقة الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….