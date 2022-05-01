تمديد مهرجان رمضان الخير (سورية بتجمعنا) 10 أيام إضافية

دمشق- سانا

مددت إدارة مهرجان رمضان الخير “سورية بتجمعنا” فعاليته 10 أيام إضافية إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أن تمديد أيام المهرجان الذي تقيمه محافظة دمشق بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها على أرض مدينة المعارض القديمة يهدف إلى إتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة من العروض والحسومات والتخفيضات التي قدمتها وتقدمها الشركات المشاركة لافتا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً متزايدا من المواطنين لزيارته والاستفادة منه.

ويستقبل المهرجان زواره خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 12 صباحا وحتى 6 عصرا ومن الساعة 9 مساء وحتى 30ر12 ليلا.

وخلال عطلة عيد الفطر والأيام الإضافية يستقبل المهرجان زواره من الساعة 5 عصرا ولغاية 12 ليلا.

أحمد سليمان