إفطار لمسني دار العجزة في مدينة حماة

حماة-سانا

أقامت مبادرة الخير في محافظة حماة مأدبة إفطار للمسنين في دار العجزة بمدينة حماة مع توزيع هدايا شملت كسوة صيفية وأحذية لهم.

مشرف المبادرة الدكتور عمار الجمل أكد أن لقاء المسنين في دار العجزة في هذه الأيام الرمضانية المباركة ورعايتهم وتقديم العون لهم واجب موضحاً أن الهدف من الفعالية هو رسم الفرحة على وجوههم المتعبة من قسوة السنين.

وأشار الجمل إلى أن مبادرة الخير أقامت الاسبوع الفائت مأدبة افطار شارك فيها 250 يتيماً من دار الأيتام بمدينة حماة.

عيسى حمود

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