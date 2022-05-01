إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات مسلية والزبابدة وجربا جنوب مدينة جنين وقرية بني حسان غرب مدينة سلفيت واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شابين واعتقال عشرة آخرين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

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