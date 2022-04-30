رئيس الوزراء اليوناني يحذر أوروبا من ضرر العقوبات على روسيا

أثينا-سانا

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأوروبيين من تداعيات العقوبات الاقتصادية على روسيا مؤكداً أن الاقتصاد الأوروبي لا يمكنه التخلي تماماً عن الغاز الطبيعي الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميتسوتاكيس قوله: “إن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كبيرة ويجب أن نكون حريصين جداً على أن الإجراءات التي نتخذها لا تسبب ضرراً لنا نحن دول الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا لأن الاقتصاد الأوروبي لايستطيع استبدال الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل وفوري بغاز من موردين آخرين”.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية واقتصادية واسعة على روسيا ما دفع موسكو للرد بتحويل مدفوعات صادراتها من الغاز إلى العملة الروسية.

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