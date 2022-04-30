مأدبة إفطار لعمال النظافة في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في مدينة اللاذقية مساء اليوم مأدبة إفطار لعمال النظافة اختتمت بتوزيع سلل غذائية تقديرا لدورهم الإيجابي في المجتمع.

رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي أشار إلى أن المبادرة تحمل رسالة المحبة والتآخي بين السوريين التي نقلوها عبر تاريخهم إلى العالم.

بدوره أشار مدير النظافة في المجلس المهندس عمار القصيري إلى أن المأدبة التي جمعت نحو 100 من عمال النظافة تعكس نظرة التقدير لجهودهم التي يبذلونها على مدار الساعة لخدمة أبناء المدينة والحفاظ على نظافتها.

من جهته اعتبر منظم المبادرة بشار بيطار أن عمال النظافة يستحقون كل الدعم والتقدير وأن المأدبة ومشاركتهم طعام الإفطار في رحاب الكنيسة عربون محبة للتعبير عن امتناننا لهم ولجهودهم.

في حين لفت رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات فواز الكنج إلى أن عمال النظافة يستحقون هذا الاهتمام لافتا إلى أن هذا اللقاء الرمضاني في رحاب كنيسة قلب يسوع الأقدس تعبير عن المحبة التي تجمع السوريين والتي كانت أساس صمود سورية وانتصارها.