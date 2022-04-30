باحث أمريكي: مساعدات واشنطن لكييف ستضر باقتصاد الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

رجح الباحث الأمريكي دانيال ديفيس أن تتسبب المساعدات العسكرية والمالية الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا بكارثة على الاقتصاد الأمريكي وأزمة طويلة الأمد عليه.

وقال ديفيس في مقال نشرته صحيفة فورتي فايف 19 الأمريكية إن “الولايات المتحدة من خلال تصرفاتها لا تلحق الضرر بسكان أوكرانيا فقط بل تضر بالأمريكيين أيضاً” مشيراً إلى أن “دعم القوات المسلحة الأوكرانية ليس مجانياً والولايات المتحدة تقبع تحت ضغط اقتصادي كبير قبل ذلك”.

وحذر ديفيس من أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود ونقص الغذاء وتقلص الناتج المحلي الإجمالي ستواجه الولايات المتحدة خطراً حقيقياً متمثلاً في أزمة طويلة الأمد.

ورجح ديفيس أن تسبب الإعانات التي تقدر بمليارات الدولارات لنظام كييف إطالة أمد الأزمة وتفاقم المشكلات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أنه طلب من الكونغرس مبلغاً قدره 33 مليار دولار لدعم النظام في كييف حيث سيتم إنفاق معظم هذا المبلغ على شحنات عسكرية.

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