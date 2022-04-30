بيلاروس تحذر من مخططات الناتو العسكرية في أوروبا الشرقية

مينسك-سانا

حذرت وزارة الدفاع البيلاروسية من مخططات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أوروبا الشرقية مبينة أن الحلف يرى دول هذه المنطقة مسرحاً للعمليات العسكرية كما يتضح من خطط مناوراته “الدفاع عن أوروبا 2022”.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الوزارة قولها في بيان “إن حلف الناتو يعتبر منطقة أوروبا الشرقية المسرح الأكثر احتمالا للعمليات العسكرية” مشيرة إلى أنه “في الفترة من الـ 1 من أيار القادم إلى الـ 27 منه ستجري قوات متعددة الجنسيات من 19 دولة أوروبية مناورات واسعة وذلك في مراكز وساحات التدريب ومياه بحر البلطيق وبحر الشمال”.

ولفت البيان إلى أنه من المقرر خلال مناورات الناتو التدريب على نقل مجموعات من قوات الحلف بين الأراضي الأوروبية والتحقق من جاهزية وقدرات البنية التحتية لهذه الدول ولا سيما في الدول المجاورة لبيلاروس مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency