تعرض معبر حدودي روسي لقصف من الأراضي الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت سلطات مقاطعة كورسك غرب روسيا تعرض معبر حدودي مع أوكرانيا للقصف من الجانب الأوكراني اليوم.

وذكر حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في قناته على موقع تلغرام “إن عدة قذائف هاون أطلقت من أراضي أوكرانيا سقطت على معبر كروبيتس الحدودي من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية”.

وأوضح ستاروفويت أن قوات الجيش وحرس الحدود الروسي استهدفت فوراً بالنيران المضادة مصدر الهجوم.

وتتعرض مناطق روسية عند الحدود مع أوكرانيا لقصف من أراضي هذا البلد.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية تصدت اليوم لطائرة أوكرانية حاولت دخول أجواء منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

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