الحرارة إلى انخفاض غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غداً سديمياً مغبراً وخاصة على المنطقة الشرقية وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية بينما شمالية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65/كيلومتراً في الساعة تثير العواصف الترابية على المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…