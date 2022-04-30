تنافس أكثر من 100 لاعب ولاعبة في بطولة السويداء بألعاب القوى للبراعم

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بطولة المحافظة للبراعم بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا أندية العربي وصلخد وعرى وشهبا وقنوات والمتميزين في البطولات المدرسية.

وأسفرت نتائج البطولة التي استضافها مضمار الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية عن فوز نايا زين الدين للإناث وأسمر كمال الدين للذكور (قنوات) بسباق الجري لمسافة 60 متراً وسارة الشومري وأمير الهادي (العربي) بسباق 150 متراً وعبير المرزوق (صلخد) ورام نصر الدين (العربي) بسباق 300 متر وغسان طربيه (العربي) وراشيل دانون (شهبا) بسباق 1000 متر .

وفاز بمسابقة الوثب الطويل أسمر كمال الدين ( قنوات) وشام زين (عرى) وبالوثب العالي كرم فرمند (صلخد) وشمس دويعر (العربي) فيما جاء أولاً بالكرة الحديدية انيل العربيد ولجين أبو منذر (مدارس) وبرمي الرمح بلال غرز الدين (صلخد) وجنى عزام (العربي).

وذكرت عضو اتحاد ألعاب القوى مشرفة البطولة فداء الشوفي في تصريح لمراسل سانا أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وتميز عدد من اللاعبين بتسجيل أرقام جيدة فيها قياساً بأعمارهم مؤكدة أهمية هكذا بطولات لاستقطاب اللاعبين الصغار بغية صقل موهبتهم عبر الاستمرار بالتدريب.

فيما أشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء ابراهيم زين الدين في تصريح مماثل إلى أن البطولة أقيمت تحضيراً لبطولة الجمهورية التي تستضيفها محافظة اللاذقية خلال الأيام القادمة وأفرزت مواهب واعدة وشهدت مشاركة واسعة من الأندية المعتمدة لألعاب القوى بالمحافظة.

حضر منافسات البطولة رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء طارق العفيف وعضو اللجنة شادي عصفور.

عمر الطويل

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