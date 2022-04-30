وسائل إعلام روسية: خروج 25 مدنياً من مصنع آزوفستال في ماريوبول

موسكو-سانا

كشفت وسائل إعلام روسية اليوم عن خروج 25 مدنياً من مصنع آزوفستال في ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأفادت وكالتا تاس ونوفوستي الروسيتان بأن مجموعة من المدنيين تضم 25 شخصاً بينهم ستة أطفال تحت سن الـ 14 خرجوا من مصنع الصلب (آزوفستال) الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وشهدت ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك تمكنت خلالها القوات الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء آزوفستال.

وترفض مجموعة القوات الأوكرانية المتطرفة المتحصنة داخل المصنع الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية الاستسلام بينما أعلنت حكومة كييف عن وجود مدنيين في المصنع أيضاً.

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