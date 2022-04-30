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وقفة في جنين تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

2022-04-30

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة جنين دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة داخل خيمة الاعتصام في مدينة جنين طالبوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه والعمل على إطلاق سراح كل الأسرى ولا سيما المرضى منهم وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان ومحاسبته على جرائمه.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

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