مؤسسة مرساة التنموية الخيرية في السويداء توزع نحو 450 سلة غذائية

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة التنموية الخيرية في السويداء خلال شهر رمضان المبارك وعبر مبادراتها المتنوعة مساعدات لمئات الأسر في المحافظة وذلك ضمن فعاليات (شهر الخير في بلد الخير) التي أطلقتها المحافظة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مرساة عامر حسون في تصريح لمراسل سانا أن المؤسسة وزعت نحو 450 سلة غذائية على الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في عدد من أحياء المدينة ومبالغ مالية ووجبات غذائية ومادة الخبز على نحو 150 أسرة.

وأضاف حسون “إن المؤسسة تعتزم توزيع سلل غذائية على عدد من عمال ورشات طوارئ الكهرباء في السويداء بمناسبة عيد العمال تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم”.

وكانت المؤسسة نفذت العديد من المبادرات خلال الأشهر الماضية من بينها دعم مرضى السرطان وتوزيع اسطوانات أوكسجين وأقنعة وأجهزة رذاذ لنقاط الهلال الأحمر العربي السوري في قريتي الثعلة وسليم وتوزيع معقمات على عدد من المدارس والمؤسسات الرسمية في السويداء بالإضافة إلى توزيع نحو 3 آلاف معطف شتوي على طلاب المدارس في عدد من القرى.

سهيل حاطوم

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