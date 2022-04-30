إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية

واشنطن-سانا

اجتاح إعصار مدمر أجزاء من ولاية كانساس الأمريكية ملحقاً عدة إصابات بشرية وأضراراً بالمباني وانقطاعاً للتيار الكهربائي.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رئيس مكافحة الحرائق في مدينة اندوفر (تشاد راسل) قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم “إن الإعصار الذي ضرب أجزاء من جنوب شرق ويتشيتا وأندوفر أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص وتدمير عدد من المنازل بشكل كامل إضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بنحو 100 منزل آخر”.

وأشار راسل إلى أن الإعصار أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 6500 شخص فيما عرقلت الرياح العاتية الجهود في عمليات الإنقاذ وإصلاح الأضرار.

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