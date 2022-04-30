تأهل الأشرفية والحرية إلى دوري الدرجة الأولى بكرة السلة للسيدات

حماة-سانا

تأهل ناديا الأشرفية والحرية إلى دوري الدرجة الأولى بكرة السلة بفئة السيدات للموسم المقبل بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في ختام منافسات التجمع النهائي لدوري الدرجة الثانية والذي أقيم في الصالة الرياضية بحماة بمشاركة ناديي اليرموك وحطين.

واحتل الأشرفية المركز الأول في التجمع بعد فوزه على حطين 68-40 وعلى الحرية 66-51 فيما خسر أمام اليرموك بنتيجة 57-52 واحتل الحرية المركز الثاني بعد فوزه على اليرموك 92-81 وعلى حطين 54-37 نقطة.

يذكر أن فريق اليرموك أحرز المركز الثالث في التجمع بعد فوزه على حطين بنتيجة 56-51 نقطة فيما احتل حطين المركز الأخير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency