القوات الروسية تجري عمليات لمكافحة الإرهاب في بحر آزوف

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الروسية اليوم حظر الإبحار في جزء من بحر آزوف بسبب قيام القوات الروسية بإجراء عمليات لمكافحة الإرهاب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن إدارة منطقة ييسك في إقليم كراسنودار جنوب روسيا قولها في بيان: إن القرار الصادر عن إدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية ينص على حظر إبحار السفن صغيرة الحجم والسفن غير الخاضعة للتسجيل العام وقوارب الترفيه والسفن الشراعية الرياضية والقوارب المطاطية والوسائل المخصصة لممارسة الرياضة في البحر بسبب إجراء عمليات خاصة بمكافحة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليلة الماضية ويشمل جزءاً من بحر آزوف جنوب روسيا.

وتأتي هذه العملية الأمنية في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.

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