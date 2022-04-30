كاميرا سانا في محطة دير علي الكهربائية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية
2022-04-30
إيران: بعض الدول سيست ملف الأسلحة الكيميائية في سورية
2022-04-29
صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
2022-04-29
سفراء سورية وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني
2022-04-28
لافروف يؤكد خلال اتصال مع المقداد أن العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
2022-04-28
مباحثات سورية إيرانية في مجال البيئة والموارد الطبيعية ومكافحة التصحر
2022-04-28
الخارجية الروسية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتطالب بوقفها
2022-04-28
محليات
ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال سورية
2022-04-30
ازدحام في أسواق الحسكة بعد 20 يوماً من حصار ميليشيا (قسد)
2022-04-30
(بقاء المحطة في حالة عمل).. هاجس مستمر لكوادر محطة دير علي الكهربائية
2022-04-30
إخماد حريق اندلع في أراضي قرية البودي بريف جبلة
2022-04-30
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء حارة مغبرة بشكل عام
2022-04-30
السورية للاتصالات: تسديد الفواتير الهاتفية خلال عطلة عيدي العمال والفطر عبر أقنية الدفع الالكتروني
2022-04-29
مؤسسة مياه الشرب بالسويداء: تشغيل 3 آبار بعد إصلاحها وصيانتها
2022-04-29
رياضة
الروسية كاساتكينا تبلغ الدور الثاني ببطولة مدريد
2022-04-30
سوريبيس تهزم بافليوتشينكوفا وتضرب موعداً مع أوساكا في بطولة مدريد للتنس
2022-04-29
محكمة بريطانية تقضي بسجن لاعب التنس السابق بوريس بيكر
2022-04-29
للمرة الخامسة في تاريخه.. تشرين بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-29
المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي
2022-04-29
مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي
2022-04-28
التشيلي تابيلو يواجه الألماني أوتي في ربع نهائي بطولة ميونخ للتنس
2022-04-28
اقتصاد
الذهب يرتفع في السوق المحلية ألفي ليرة
2022-04-30
غازبروم الروسية: ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا يتم بنظام عادي وفق طلبات المستهلكين الأوروبيين
2022-04-30
صحيفة صينية: قطع روسيا لإمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا أقوى رد على العقوبات الغربية
2022-04-30
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
2022-04-29
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو
2022-04-29
شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تعترف بتضررها من الأزمة الأوكرانية
2022-04-29
المركزي الروسي يقلص سعر الفائدة في خطوة مفاجئة
2022-04-29
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الشريط الأخباري
مقتل قيادي وإصابة آخرين من ميليشيا (قسد) بهجومين في الرقة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022
ميليشيا (قسد) تختطف 6 شبان من قرية قلعة الهادي بريف الحسكة
ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال سورية
كاميرا سانا في محطة دير علي الكهربائية
2022-04-30
تصوير: محمد السعدوني
محطة دير علي
2022-04-30
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