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إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في الخليل

2022-04-30

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة (وفا) أن مستوطنين اقتحموا خربة ودادي في بلدة السموع جنوب المدينة واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى لإصابة اثنين منهما بجروح نقلا على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على حافلة أثناء مرورها في مدينة القدس المحتلة كانت تقل مصلين من مدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

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