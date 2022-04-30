بعد 5 سنوات من أعمال الترميم.. إعادة افتتاح ساعة (بيغ بن) الشهيرة في لندن

لندن-سانا

أعيد في العاصمة البريطانية لندن افتتاح ساعة (بيغ بن) الشهيرة بعد 5 سنوات من أعمال الترميم حيث بدأ وجه الساعة الأخير في برج إليزابيث يظهر الوقت الصحيح مرة أخرى.

وذكرت صحيفة (ميل أونلاين) البريطانية أن إزالة روافع الترميم من الموقع تمت في نهاية عام 2021 ولكن بعد ذلك لاحظ المارة أن وجه الساعة الغربي عالق في موضع الساعة 12 ليستمر العمل مجددا على ترميمها حتى الإعلان عن الانتهاء من ذلك.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية خضعت آلية الساعة والجرس لبرج بيغ بن لمشروع تجديد كبير شاركت فيه شركات الساعات من جميع أنحاء بريطانيا.

وبلغت تكلفة الأعمال 80 مليون جنيه أستراليني واتضح خلالها أن الأضرار التي ألحقها القصف الألماني للبرج وساعته الشهيرة في أثناء الحرب العالمية الثانية كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقاً.

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