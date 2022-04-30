بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية

موسكو-سانا

نظم الاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية (جمعية الشعوب الأوراسية) وجامعة بيلغورود الحكومية التكنولوجية الروسية طاولة مستديرة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة سورية تحت عنوان (الشراكة الأوروآسيوية.. البروتوكولات الجديدة للتعاون في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

وأكد سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد خلال كلمة أمام المشاركين أن أهمية النقاشات حول الشراكة الأوروآسيوية في الوقت الحالي تكمن في تعزيز الاستعدادات للعالم الذي ترسم معالمه حالياً نتيجة للقرار الشجاع من روسيا الاتحادية بإيقاف تمدد حلف الناتو ووضع حد للهيمنة الغربية والذي تخط ملامحه العملية العسكرية الروسية المحقة الهادفة لحماية شعب دونباس المظلوم واجتثاث خطر النازية الجديدة من أوكرانيا والعالم.

ولفت حداد إلى أن شعوب منطقة الشرق الوسط لا ترى بديلاً أفضل من الشراكة مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإقامة علاقات متوازنة ومبنية على احترام الآخرين وخاصة بعد تجربة النموذج الذي قدمه الغرب من تدمير للدول وسرقة لثرواتها.

من جانبه أشار أمين عام الجمعية الأوراسية أندريه بيليانينوف في كلمته إلى أن هذا اللقاء يعقد لمناقشة قضايا الساعة كالأمن الغذائي والتعاون العلمي والتقني والثقافي والإنساني والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة والتي تشير بشكل لا لبس فيه إلى أننا أمام تغيير واضح للنظام العالمي.

وأكد بيليانينوف أن مهمة الخبراء اليوم تكمن في إعمال العقل والتفكير بالإجراءات الواجب اتخاذها والقواعد التي ينبغي أن ترسم ملامح المستقبل المنظور بحيث يصبح التعاون بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من جهة أخرى نموذجاً يحتذى به.

وأوضح نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية نتاليا بوتشاروفا أن الوزارة اعتمدت منذ عام 2016 عدة مبادرات تتعلق باستراتيجية التنمية التكنولوجية مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المنح الدراسية للطلبة الأجانب في روسيا لتتمكن البلدان الصديقة من الاستفادة من الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً.

وتطرق رئيس جامعة بيلغورود التكنولوجية الحكومية سيرغي غلاغوليف إلى مسألة تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات العربية بشكل عام والجامعات السورية بشكل خاص مؤكداً الرغبة الجادة في تطوير العلاقات بين الجانبين.

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