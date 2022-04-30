قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين احدهما أسير محرر أثناء عودتهما من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين على حافلة تقل مصلين من مدينة الناصرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أثناء مرورها في مدينة القدس المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة أثناء عودتهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

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