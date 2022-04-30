الأسيران الفلسطينيان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسيران الفلسطينيان اضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وذكرت وكالة وفا أن الأسير خليل عواودة 40 عاماً يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 58 على التوالي وسط تدهور مستمر في حالته الصحية فيما يواصل الأسير رائد ريان 27 عاماً إضرابه لليوم الـ 24.

ويعاني الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال من انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي المتعمد ما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency