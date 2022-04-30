صحيفة صينية: قطع روسيا لإمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا أقوى رد على العقوبات الغربية

بكين-سانا

اعتبرت صحيفة هوانكيو شيباو الصينية أن قطع روسيا لإمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما الدفع بالروبل أقوى رد على العقوبات الغربية.

وجاء في مقال نشره عميد معهد أبحاث سياسة الطاقة الصيني لين بوكيانغ في الصحيفة “فيما يتعلق برفض بولندا وبلغاريا دفع ثمن الغاز بالروبل أعلنت روسيا الأربعاء الماضي أنها ستقطع الإمدادات عن هذين البلدين وهذا يعني أن مطلب موسكو السابق لدفع ثمن الغاز بالروبل أصبح ساري المفعول واليوم يعتبر ذلك أقوى رد على العقوبات الغربية”.

ولفت بوكيانغ إلى أنه من خلال تحليل الوضع الحالي نرى أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى تقلبات أكبر في سوق النفط والغاز الدولي المتضرر أصلاً من جائحة كوفيد 19 موضحاً أنه بعد بدء الأزمة تغير هيكل سلسلة التوريد في السوق الدولية وبدأت موسكو البحث عن قنوات جديدة لبيع موارد الطاقة.

وقال “في الوقت نفسه ومن أجل تحقيق الاستبدال الفعال للنفط والغاز الروسي يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الواردات الإضافية من الولايات المتحدة وقطر لكن ليس لديهم بنية تحتية واسعة النطاق ومستقرة لنقل النفط والغاز إلى أوروبا”.

وأكد بوكيانغ أن الولايات المتحدة ليس باستطاعتها حل مشكلة نقص النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير بسبب نقص البنية التحتية والقدرة المحدودة.

وأشار إلى أنه في السنوات القليلة المقبلة سيصبح إنشاء البنية التحتية عقبة خطيرة أمام تجارة النفط والغاز ما سيؤدي إلى تباطؤ المعاملات وارتفاع تكاليفها في سوق الطاقة مبيناً أنه نظراً لعدم التوافق بين العرض والطلب على النفط والغاز وغياب البنية التحتية العادية فمن المرجح أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في السنوات المقبلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency