الحرارة إلى ارتفاع وأجواء حارة مغبرة بشكل عام

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية مع تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً وسديمياً مغبراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية فوق المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية والجزيرة خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 75 /كم/سا تثير العواصف الترابية على المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والبادية وتتحول إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والغربية خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو سديمياً مغبراً وخاصة على المنطقة الشرقية وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….