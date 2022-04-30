استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عزون وأطلقت الرصاص عمداً على الأسير المحرر يحيى علي عدوان 28 عاما ما أدى إلى استشهاده فوراً جراء إصابته برصاصة في القلب.

واستشهد قبل يومين شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في الرأس وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين في الضفة الغربية

كما أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل اخرون فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اعتدوا على حافلة تقل مصلين من مدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أثناء مرورها في مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى إصابة المصلين بجروح ورضوض وإلحاق أضرار جسيمة بالحافلة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة أثناء عودتهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في المسجد الأقصى.

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