الدفاع الروسية: استهداف 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ان قواتها استهدفت 38 منشأة عسكرية فى أوكرانيا وقضت على أكثر من 200 من القوميين الأوكرانيين.

وذكرت الوزارة في موجز صحفي اليوم أن من بين المنشآت العسكرية الأوكرانية التي تم استهدافها محطة رادار و11 معقلا للحشود العسكرية ومستودع وقود.

وأضاف البيان أن وحدات المدفعية الروسية دمرت 64 منطقة تمركز للحشود والمعدات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو الروسي قصف 22 هدفا عسكريا أوكرانيا بما في ذلك 4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في سيفيرودونيتسك وتشيرفونه وبيلوغوريه.