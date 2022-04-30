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رداً على جرائم الاحتلال.. عملية بطولية تؤدي لمقتل مستوطن إسرائيلي

2022-04-29

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم نفذ فلسطينيان مساء اليوم عملية بطولية داخل مستوطنة قرب سلفيت شمال الضفة الغربية أدت إلى مقتل مستوطن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينيين اثنين تمكنا من اختراق مستوطنة قرب مدينة سلفيت وإطلاق النار على قوات الاحتلال والمستوطنين ما أدى إلى مقتل مستوطن قبل أن يتمكن منفذا العملية البطولية من الانسحاب.

وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا وأوقفت حركة المواصلات بين مدينتي سلفيت وقلقيلية ونشرت المئات من عناصر قواتها بحثا عن منفذي العملية.

وتعد هذه العملية البطولية هي الخامسة من نوعها في أقل من شهرين حيث أدت العمليات الأربع السابقة إلى مقتل 13 إسرائيليا وإصابة عدد اخر في تصاعد نوعي للمقاومة الفلسطينية ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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