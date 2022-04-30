موسكو: لسنا ملزمين بالتعاون مع تحقيق الجنائية الدولية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها تحتفظ بحقها في عدم التعاون مع التحقيق الدولي من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في بيان اليوم أن موسكو تحيط علما بالإعلان في 25 الجاري عن انضمام نيابة المحكمة الجنائية الدولية إلى فريق التحقيق المشترك الذي تم تشكيله تحت رعاية وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤءون القضائية “يوروجست” وهو يشمل كلا من بولندا وليتوانيا وأوكرانيا.

وذكرت زاخاروفا أن “أسلوب عمل مثل هذه الهياكل معروف جيدا” مرجحة أن نتائج التحقيق الجديدة ستكون “منحازة وأحادية الجانب” ومذكرة في هذا الصدد بالتحقيق الدولي في كارثة تحطم طائرة بوينغ الماليزية في دونباس في ال17 من تموز 2014.

وشددت الدبلوماسية على أن الفريق الجديد يضم “أشد مؤيدي استغلال العدالة الدولية لتشويه سمعة روسيا مع التجاهل التام للحقائق” مضيفة أن نيابة المحكمة الجنائية الدولية بهذه الخطوة “أظهرت أنها لا تحاول حتى التظاهر كمؤسسة حيادية” و”تنضم إلى محاكمة تم تحديد الجناة فيها بشكل مسبق”.

واتهمت زاخاروفا المحكمة الجنائية الدولية بالتسييس واصفة إياها بأنها “هيئة لا علاقة لها بالعدالة المستقلة” وحملت نيابة هذه المحكمة والدول المنخرطة في التحقيق الجديد المسؤولية عن “تجاهل معاناة سكان دونباس الذين كانوا طيلة السنوات الثماني الأخيرة ضحايا لجرائم نظام كييف”.

وأشارت المتحدثة إلى أن لجنة التحقيقات الروسية وثقت مقتل 6ر2 ألف مدني وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين خلال النزاع في دونباس ولا سيما نتيجة لاستخدام كييف أسلحة محرمة دوليا.

ولفتت الى أن منظمات غير حكومية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية أكثر من ثلاثة آلاف ملف عن جرائم مرتكبة ضد سكان الجمهوريتين دون ورود أي رد واضح من قبل محكمة لاهاي حتى الآن.

وقالت زاخاروفا: “نذكر بأن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست ملزمة بالتعاون معها لكننا سنواصل متابعة عمل هذه الهيئة عن كثب”.