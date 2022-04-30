الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين لاستشعار الأرض عن بعد

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم إطلاق قمرين صناعيين جديدين بنجاح إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن التلفزيون الصيني المركزي: “نجحت هيئة الفضاء الوطنية الصينية بإطلاق قمرين جديدين من نوع /سيوي/ إلى الفضاء” مبيناً أن “القمرين مخصصان لاستشعار الأرض عن بعد”.

وأشار البيان إلى أن القمرين أرسلا إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع “لونغ مارش سي2” أطلق صباح اليوم من مركز جيوغوان الفضائي شمال البلاد لتكون هذه المرة رقم 417 التي تستخدم فيها الصين هذا النوع من الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائي.

وتعتزم الصين الاستفادة من القمرين الجديدين في إجراء دراسات تتعلق باحتياطات الموارد الطبيعية لديها وفي دراسة البيئة والمحيطات ومجالات الدراسات الزراعية كما ستستفيد منهما في مجالات تأمين السلامة العامة في المدن.