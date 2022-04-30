محكمة بريطانية تقضي بسجن لاعب التنس السابق بوريس بيكر

لندن-سانا

أعلنت محكمة بريطانية اليوم إدانة لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر الفائز بست بطولات “غراند سلام” بالسجن لمدة عامين وستة أشهر على أن يقضي نصفها فقط جراء تورطه في أربع جرائم مالية تتعلق بإفلاسه عام 2017.

وذكرت رويترز أن الحكم صدر اليوم بعد أن أعلنت محكمة ساوثوارك الكائنة في لندن إدانة بيكر بارتكاب هذه الجرائم بين 21 حزيران و3 تشرين أول 2017.

واعتبرت هيئة المحلفين أن المصنف الأول عالمياً سابقاً أخفى أصولاً وقروضاً تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني “حوالي 3 ملايين يورو” لتجنب سداد ديونه التي تبلغ نحو 50 مليون إسترليني “60 مليون يورو”.

وبعد سماع حكم القاضية نقل بيكر إلى زنازين المحكمة لبدء عقوبته.

وكرس لاعب التنس السابق جهوده في الأعوام الأخيرة للعمل كمدرب حيث ساعد لاعبين مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش.