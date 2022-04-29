السورية للاتصالات: تسديد الفواتير الهاتفية خلال عطلة عيدي العمال والفطر عبر أقنية الدفع الالكتروني

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات انه يمكن للراغبين بتسديد مستحقاتهم المالية عن فواتيرهم الهاتفية خلال عطلة عيدي العمال والفطر السعيد التسديد عبر أقنية الدفع الالكتروني ومنافذ شركة تسديد.

وأشارت السورية للاتصالات في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى تعطيل كافة كوى الجباية ضمن مراكزها الهاتفية اعتباراً من يوم غد السبت وحتى نهاية العطلة الرسمية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 1-5-2022 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 5-5-2022 وذلك بمناسبة عيدي العمال والفطر السعيد.

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