SCS-NET

السورية للاتصالات: تسديد الفواتير الهاتفية خلال عطلة عيدي العمال والفطر عبر أقنية الدفع الالكتروني

2022-04-29

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات انه يمكن للراغبين بتسديد مستحقاتهم المالية عن فواتيرهم الهاتفية خلال عطلة عيدي العمال والفطر السعيد التسديد عبر أقنية الدفع الالكتروني ومنافذ شركة تسديد.

وأشارت السورية للاتصالات في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى تعطيل كافة كوى الجباية ضمن مراكزها الهاتفية اعتباراً من يوم غد السبت وحتى نهاية العطلة الرسمية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 1-5-2022 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 5-5-2022 وذلك بمناسبة عيدي العمال والفطر السعيد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السورية للاتصالات: تأجيل موعد القطع المالي للخدمات لمن لم يسدد الفواتير الهاتفية

دمشق-سانا أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه تم تأجيل موعد القطع المالي للخدمات لمن لم يسدد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved