مؤسسة مياه الشرب بالسويداء: تشغيل 3 آبار بعد إصلاحها وصيانتها

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة السويداء تشغيل 3 آبار بعد إجراء الصيانة والإصلاح اللازم لها.

وذكر مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لـ سانا اليوم أن البئر الأولى هي السويداء 29 بغزارة 30 متراً مكعباً بالساعة وتؤمن المياه لحي الجلاء بالمدينة ولسيارات الإطفاء خاصة لإخماد الحرائق خلال فصل الصيف فيما البئر الثانية هي مثلث بكا 4 بغزارة 25 متراً مكعباً بالساعة وتستفيد منها منطقتا صلخد والقريا والبئر الثالثة البثينة 1 بنفس الغزارة وهي مخصصة لسكان قرية البثينة.

وأضاف المهندس نصر أن ورشات المؤسسة تجهز خلال الفترة الحالية لصيانة وإصلاح بئري نمرة شهبا 1 و محطة الثعلة 7 كما تتابع الآبار المعطلة أو التي قد تتعطل لإجراء الصيانات اللازمة لها وإعادة تشغيلها تباعاً.

وكانت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أعادت مؤخراً تشغيل بئر عتيل 1 بعد صيانتها وإصلاحها.

عمر الطويل

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