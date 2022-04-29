مبادرة لدعم أصحاب مشروعات تربية المواشي بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت لجان برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية بالسويداء بالتعاون مع فرع مشروع تطوير الثروة الحيوانية مبادرة لتوزيع ألفي لوح صبار أملس على أصحاب مشروعات تربية المواشي بالمحافظة.

وأشار منسق برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية سعيد كحل في تصريح لـ سانا اليوم إلى أن المبادرة جاءت في إطار سعي الأمانة لخلق حلول مستدامة لأفراد المجتمع لافتاً إلى أنها استهدفت أصحاب مشروعات تربية مواش من 7 تجمعات سكانية في مدينتي السويداء وشهبا وبلدات القريا والغارية وذيبين وقريتي شنيرة وعيون.

وبين كحل أن الأولوية بالمبادرة كانت لمشاريع جرحى الجيش الممولة من برنامج جريح وطن إضافة إلى أفراد فيها جرى تدريبهم على زراعة الصبار الأملس ضمن قسم التمكين الاقتصادي في منارة شهبا المجتمعية التابعة للأمانة لتكون هذه المبادرة نواة للتوسع بزراعة الصبار في المحافظة لما لها أهمية في توفير العلف الأخضر المحتوي على عناصر غذائية إضافة لإقامة مشاريع عليها مثل صناعات الصابون ومواد التجميل وكذلك بيع ثمارها مستقبلاً.

من جهتها ذكرت مديرة فرع مشروع تطوير الثروة الحيوانية بالسويداء المهندسة نجاة السليمان في تصريح مماثل أنه تم توفير ألواح الصبار بشكل مجاني من خلال المشتل الإنتاجي للصبار الأملس المقام بالتعاون مع فرع هيئة تنمية وإدارة وحماية البادية انطلاقاً من أهمية هذا النبات واستخدامه كمصدر علفي للثروة الحيوانية وكذلك في زراعة الأسيجة.

وكان برنامج مشروعي بالسويداء وزع مؤخراً بالتعاون مع مبادرة معاً للاكتفاء الذاتي نحو 6 آلاف شتلة زعتر خليلي على مرحلتين على أن توزيع 6 آلاف شتلة أيضاً خلال الشهر القادم.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency