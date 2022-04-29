طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غداً سديمياً مغبراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية معتدلة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كم/سا على المناطق الجنوبية والشرقية والبادية تثير الغبار والأتربة في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت..