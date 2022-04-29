الخارجية الصينية: العلاقات الصينية الروسية نموذج جديد للعالم

بكين-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن إحدى أهم النتائج المستفادة من نجاح العلاقات الصينية الروسية هي أن الجانبين يتفقان على نموذج للتحالف العسكري والسياسي ويلتزمان بتطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية.

وقال ليجيان في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا: إن هذا النموذج من العلاقات بين البلدين يتضمن عدم التسبب في مواجهات أو استهداف دول أخرى مبيناً أن هذا النهج مختلف عن عقلية الحرب الباردة التي جسدتها دول معينة.

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