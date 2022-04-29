50 قتيلاً جراء تفجير إرهابي داخل مسجد في كابول

كابول-سانا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء تفجير إرهابي داخل مسجد غرب العاصمة الافغانية كابول إلى 50 قتيلاً و25 جريحاً.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الداخلية الافغانية قولها في بيان “إن انفجاراً قوياً وقع في المسجد خلال صلاة الجمعة ما أوقع خمسين قتيلاً و25 جريحاً”.

وأشار إمام المسجد إلى أنه يعتقد بأن إرهابياً انتحارياً انضم إلى المصلين في المسجد وفجر عبوات ناسفة بداخله في وقت تجمع فيه المصلون”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء الانفجار.

وقتل أمس تسعة أشخاص على الأقل جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حافلتين صغيرتين في مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان وذلك بعد أسبوع من تفجير دموي خلف 31 قتيلاً و87 جريحاً على الأقل في مسجد في مزار الشريف تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

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