من أجواء لقاء عفرين بأهلي حلب في الجولة الـ24 للدوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفراء سورية وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني
2022-04-28
لافروف يؤكد خلال اتصال مع المقداد أن العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
2022-04-28
مباحثات سورية إيرانية في مجال البيئة والموارد الطبيعية ومكافحة التصحر
2022-04-28
الخارجية الروسية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتطالب بوقفها
2022-04-28
التجمع النقابي التشيكي ينتقد الصمت الدولي حيال الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-04-28
سورية تشارك في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي 2022
2022-04-27
وزير السياحة: تنسيق تام مع روسيا لمنع حجب عضويتها في منظمة السياحة العالمية
2022-04-27
محليات
سورية: تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لن يتم دون إلزام (إسرائيل) بالانضمام إليها ووضع أسلحتها تحت الرقابة
2022-04-29
ندوة في دار الأسد للثقافة باللاذقية بمناسبة يوم القدس العالمي
2022-04-29
أئمة وخطباء المساجد يدينون اعتداءات الاحتلال على الأقصى والصمت الدولي عليها
2022-04-29
الاتصالات: تحديث جديد على منصة الاعتراضات
2022-04-29
بمشاركة شعبية.. مسيرة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي
2022-04-29
مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بتقديم خدماته خلال أيام العطلة
2022-04-29
الحرارة لارتفاع وأمطار متوقعة على المناطق الشرقية والجزيرة
2022-04-29
رياضة
المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي
2022-04-29
مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الانكليزي
2022-04-28
التشيلي تابيلو يواجه الألماني أوتي في ربع نهائي بطولة ميونخ للتنس
2022-04-28
ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب حتى 2026
2022-04-28
النرويجي رود يبلغ ربع نهائي بطولة ميونخ للتنس
2022-04-28
التونسية جابر تتأهل إلى الدور الثاني لبطولة مدريد للتنس
2022-04-28
رايولا ينفي تقارير إعلامية بشأن وفاته
2022-04-28
اقتصاد
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو
2022-04-29
شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تعترف بتضررها من الأزمة الأوكرانية
2022-04-29
المركزي الروسي يقلص سعر الفائدة في خطوة مفاجئة
2022-04-29
الذهب يرتفع مع توقع تسجيل أول انخفاض شهري له منذ بداية العام
2022-04-29
الاتحاد الأوروبي يبحث الاثنين القادم قضية الدفع بالروبل لإمدادات الغاز الروسي
2022-04-29
غازبروم الروسية تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2022-04-29
النفط يرتفع و يواصل مكاسبه
2022-04-29
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السيد نصر الله: مسار إنهاك دول المقاومة الداعمة للقضية الفلسطينية فشل
سورية: تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لن يتم دون إلزام (إسرائيل) بالانضمام إليها ووضع أسلحتها تحت الرقابة
الاتصالات: تحديث جديد على منصة الاعتراضات
بمشاركة شعبية.. مسيرة في دمشق بمناسبة يوم القدس العالمي
في يوم القدس العالمي.. الفلسطينيون يواصلون معركة الصمود لإفشال مخططات الاحتلال
من أجواء لقاء عفرين بأهلي حلب في الجولة الـ24 للدوري
2022-04-29
تصوير: سامر خزمة
الجولة الـ24 للدوري
2022-04-29
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