روسيا تمنع أفراداً من دول عدة دخول أراضيها

موسكو-سانا

فرضت روسيا اليوم قيوداً على أفراد في النرويج وإيسلندا ومنطقتي غرينلاند وجزر فارو ذاتيتي الحكم التابعتين للدنمارك ومنعتهم من دخول أراضيها رداً على انضمامهم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: هذه الدول والمناطق ذاتية الحكم المذكورة انضمت إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو وتبنت قيوداً بحق عدد من المسؤولين الروس.

وأضاف البيان: تبنينا إجراءات جوابية بحق تسعة ممثلين عن إيسلندا و16 ممثلاً عن النرويج وثلاثة ممثلين عن غرينلاند وثلاثة ممثلين عن جزر فارو.

وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بمنع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضي الروسية وهم عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات والممثلين عن أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجتماعية الذين يروجون بشكل ناشط للخطابات المعادية لروسيا.

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