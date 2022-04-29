المركزي الروسي: روسيا لن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية

موسكو-سانا

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن بلادها لن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية.

ونقلت وكالة تاس عن نابيولينا قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “وزارة المالية الروسية تمتلك جميع الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها ولذلك ليس هناك أي شك بحدوث أي تقصير أو تخلف عن السداد”.

وأشارت نابيولينا إلى أن البنك يدرس تخفيف القيود المفروضة في سوق العملات المحلية قبل الموعد المحدد لانتهائها موضحة أن قرار رفع سعر الفائدة الروسي إلى مستوى 20 بالمئة كان إجراءً اضطرارياً لتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي.

من جهتها لفتت وزارة المالية الروسية في بيان اليوم إلى أن روسيا أوفت بالتزاماتها المالية بالدولار الأمريكي بموجب سندات دولية (يوروبوند) إصدار (روسيا 2022) و(روسيا 2024).

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