ندوة في دار الأسد للثقافة باللاذقية بمناسبة يوم القدس العالمي

اللاذقية-سانا

بمناسبة يوم القدس العالمي أقام المركز الثقافي الإيراني في اللاذقية ندوة فكرية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب في دار الأسد للثقافة.

وأشار الملحق الثقافي الإيراني علي رضا فدوي في كلمته إلى أهمية الاحتفال بيوم القدس العالمي لما للقدس من أهمية كبيرة كونها بوصلة الأحرار والمناضلين مؤكداً الوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية الدكتور محمد بصل لفت إلى أنه لا خيار سوى المقاومة لمواجهة العدو الصهيوني وانتهاكاته المستمرة.

بدوره أوضح مدير المركز الثقافي في بانياس خالد فهد حيدر أن إرادة الانتصار قائمة لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الحرة ولا بد من استمرار هذه المقاومة لردع الكيان الصهيوني ووقف اعتداءاته.

وشارك عدد من الكتاب والباحثين بمداخلات عدة أكدوا فيها أن القدس المحتلة كانت وستبقى عربية وأن تحريرها من المحتل الصهيوني آت لا محالة.

وتضمنت الندوة فيلما قصيراً حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد الفلسطينيين وطردهم من منازلهم واستعمار الأراضي واحتلالها.

ديمة حشمة

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