المركزي الروسي يقلص سعر الفائدة في خطوة مفاجئة

موسكو- سانا

قلص البنك المركزي الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14 بالمئة سنوياً وجاء القرار مفاجئاً للأسواق وجريئاً في توقيته.

وذكر المركزي الروسي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم أن “القرار المنظم بشأن سعر الفائدة الرئيسي والبرنامج الحكومي للإقراض الميسر سيحد من حجم التراجع في النشاط الاقتصادي”.

وألمح المركزي إلى إمكانية تنفيذ تخفيضات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي خلال العام الجاري وقال “إن السعر الرئيسي في المتوسط لعام 2022 سيكون بين 12.5 و14 بالمئة”.

وتوقع البنك أن يكون التضخم في روسيا خلال العام الجاري في نطاق يتراوح بين 18 و23 بالمئة كما توقع انخفاض الاقتصاد الروسي خلال الفترة نفسها بنسبة 8 إلى 10 بالمئة وفي العام المقبل 2023 في حدود 3 بالمئة على أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2024 بنسبة 2.5 إلى 3.5 بالمئة.

وشكل قرار البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي مفاجأة للأسواق حسب الخبراء الذين توقعوا أن يقوم المركزي بتقليص الفائدة إلى مستوى بين 15 و15.5 بالمئة.

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