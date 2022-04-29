الاحتلال يعتدي على الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ مدينة غزة ومنطقة السودانية شمال غرب القطاع ما اضطرهم لمغادرة البحر.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أطراف القطاع الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المزارعين في بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي إطلاق النار وقنابل الغاز السام تجاه أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق القطاع ومراكب الصيادين في البحر.

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