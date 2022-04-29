الصين: القوانين الدولية هي من يجب أن تحكم العلاقات بين الدول

بكين-سانا

شددت الصين على ضرورة أن تكون القوانين الدولية هي الأعراف الحاكمة للعلاقات بين الدول بناء على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وليس القوانين التي تحددها مجموعة أو كتلة معينة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي رداً على تصريح لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اعتبرت فيه أن رفض الصين إدانة العملية الروسية في أوكرانيا هو فشل في الالتزام بالقوانين الدولية “إن موقف بلادنا بشأن قضية أوكرانيا ثابت وواضح .. ونحن دائماً نتخذ أحكاماً مستقلة بناء على خصائص كل مسألة”.

وأشار وانغ إلى أن حلف الناتو الذي تنتمي إليه بريطانيا يطالب الدول الأخرى بالتمسك بالأعراف الأساسية للعلاقات الدولية ومع ذلك قام بشن الحروب بشكل تعسفي وألقى القنابل على دول ذات سيادة ما أدى إلى قتل المدنيين والأبرياء ونزوحهم .

وأضاف إن هذا الحلف الذي يعتبر نتاجاً للحرب الباردة والتحالف العسكري الأكبر في العالم مصر على التشبث بمفهوم الأمن القديم والانخراط في مواجهة الكتل وأصبح أداة لدول معينة تسعى للهيمنة وخلق المواجهة والاضطرابات على نحو مطرد.

ولفت وانغ إلى أن الناتو في السنوات الأخيرة وصل إلى منطقة آسيا-الباسيفيك ليلقي بثقله فيها ويثير النزاعات باعتباره منظمة عسكرية في شمال الأطلسي كما أن تأثير توسع الناتو نحو الشرق على السلام والاستقرار في أوروبا على المدى الطويل مثير للقلق وقال: إن الناتو عبث في أوروبا.. فهل يحاول الآن العبث في منطقة آسيا-الباسيفيك بل والعالم أجمع؟.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency