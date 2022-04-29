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إيران ولبنان تدينان جرائم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى

2022-04-29

طهران-سانا

أدان وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان واللبناني عبدالله بو‌حبيب في اتصال هاتفي بينهما جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الاعزل واعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى.

ولفت عبد اللهيان خلال الاتصال إلى حضور لبنان في الخط الأمامي لجبهة المقاومة منوها بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني.

بدوره استنكر بوحبيب جرائم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى داعياً إلى وحدة الصف في العالم الإسلامي بدعم فلسطين والدفاع عن الأقصى.

كما ناقش الجانبان التعاون الثنائي بين إيران ولبنان وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

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