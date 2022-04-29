النفط يرتفع و يواصل مكاسبه

سنغافورة-سانا

صعدت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية وتأثير قيود الإغلاق لمكافحة كوفيد 19 في الصين أكبر مستورد للخام في العالم والتي تلقي بظلالها على الطلب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 88 سنتاً أو 8ر0 بالمئة إلى 47ر108 دولارات للبرميل بعد صعودها 1ر2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو5ر0 بالمئة إلى 91ر105 دولارات للبرميل بعد زيادة 3ر3 بالمئة أمس.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع وتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي.

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