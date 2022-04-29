فريق طبي ينجح بإجراء جراحة تنظيرية نوعية في مشفى دمشق

دمشق-سانا

نجح فريق طبي في الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” بإجراء جراحة تنظيرية لورم وعائي ليفي نازف عند اليافعين لحالة نوعية تسجل لأول مرة في المشفى.

وفي التفاصيل أوضحت اختصاصية أمراض الأذن والأنف والحنجرة المشرفة على الحالة الدكتورة رزان الجاسم في تصريح لمراسلة سانا أن مريضاً بعمر 15 عاماً راجع المشفى بشكوى حس انسداد في الجانب الأيسر من الأنف مع رعاف متكرر منذ شهرين من تاريخ مراجعته مع أعراض ترافقت بصداع وشخير مع تنفس فموي.

ولفتت الدكتورة الجاسم إلى أنه عند اجراء تنظير للأنف تبين وجود كتلة محمرة متينة تملأ جوف الأنف الأيسر في منطقة الصماخ المتوسط والسفلي ممتدة نحو الخلف مسببة انحرافاً شديداً في الحاجز الأنفي نحو الطرف المقابل مع وجود خثرات دموية على سطح الكتلة.

وبعد إجراء الاستقصاءات الشعاعية اللازمة بينت الدكتورة الجاسم أن صورة الطبقي المحوري مع الحقن أظهرت آفة غير متجانسة تملأ جوف الأنف الأيسر ممتدة للحفرة الجناحية الحنكية وصولاً للحفرة تحت الصدغية مع تورم بسيط للجيب الوتدي إضافة إلى ملاحظة تقوس الجدار الخلفي للجيب الفكي فيما بينت صورة المرنان المغناطيسي مع الحقن أن الآفة لا تغزو النسيج الدماغي وتم تصنيف الورم من النوع الثاني- الثالث.

واوضحت الدكتورة الجاسم أنه بدأ تحضير المريض للعمل الجراحي بإجراء تصوير الأوعية بالطرح الرقمي بإشراف اختصاصي الجراحة العصبية وتحضير وحدات الدم اللازمة ثم إزالة الورم بالكامل بطريقة الجراحة التنظيرية بنظام ملاحة ثلاثي الأبعاد بالتنظير الداخلي لافتة إلى أن الحالة العامة للمريض جيدة ويتماثل للشفاء.

وتعتبر الجراحة التنظيرية هي الجراحة المتبعة بأحدث المراكز عالمياً وتتفوق على طرق الجراحة القديمة التي كان إجراؤها يتطلب فتح الوجه وعظام الجمجمة بشكل واسع وفق الدكتورة الجاسم.

راما رشيدي

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