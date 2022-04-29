إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى فجر اليوم من جهة باب المغاربة واعتدت على المصلين والمرابطين فيه بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة أكثر من 40 فلسطينياً.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأحيا قرابة 250 ألف فلسطيني أمس ليلة القدر في باحات المسجد رغم القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إليه.

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